Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что промышленные предприятия должны неукоснительно соблюдать экологические требования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Нужно уделить особое внимание решению экологических проблем региона. Вокруг областного центра много промышленных предприятий. Необходим строгий контроль за соблюдением ими всех экологических требований. Долгое время не решается вопрос рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата", где размещено 105 миллионов тонн отходов трёх заводов Прикаспийского горно-металлургического комбината. Кроме того, на мусорных полигонах региона складировано свыше 200 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов, имеются также стихийные свалки. В области насчитывается 68 несанкционированных свалок, 60 из них были утилизированы, 8 находятся на территории частных предпринимателей. Все эти проблемы негативно сказываются на качестве жизни людей. Правительству совместно с акиматом области нужно принять исчерпывающие меры для их безотлагательного решения. По этому вопросу Правительство должно ежеквартально докладывать мне", - сказал Президент.