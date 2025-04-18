Президент потребовал усилить экологический контроль за предприятиями Мангистау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что промышленные предприятия должны неукоснительно соблюдать экологические требования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Нужно уделить особое внимание решению экологических проблем региона. Вокруг областного центра много промышленных предприятий. Необходим строгий контроль за соблюдением ими всех экологических требований. Долгое время не решается вопрос рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата", где размещено 105 миллионов тонн отходов трёх заводов Прикаспийского горно-металлургического комбината. Кроме того, на мусорных полигонах региона складировано свыше 200 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов, имеются также стихийные свалки. В области насчитывается 68 несанкционированных свалок, 60 из них были утилизированы, 8 находятся на территории частных предпринимателей. Все эти проблемы негативно сказываются на качестве жизни людей. Правительству совместно с акиматом области нужно принять исчерпывающие меры для их безотлагательного решения. По этому вопросу Правительство должно ежеквартально докладывать мне", - сказал Президент.
Он отметил, что в рамках акции "Таза Қазақстан" необходимо продолжить работу по благоустройству населённых пунктов. В Актау нужно сажать больше деревьев. Чистота – это важная ценность, которая должна стать присущим нашему народу качеством.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Дело Шерзата Полата: Суд возобновил процесс после перерыва
- Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
- "Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду