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akorda.kz Сегодня, 19:43
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Фото: akorda.kz

Президент поставил задачи акимам регионов и мегаполисов

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов республиканского значения - Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание уделено решению задач, озвученных в Послании.

Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.

Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса. 

Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.

Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением. 

Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана. 

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#президент #Касым-Жомарт Токаев #Акорда #политика #Аким
Сегодня, 19:43
142
Журналист

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