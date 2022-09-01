Президент поставил задачи акимам регионов и мегаполисов

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов республиканского значения - Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание уделено решению задач, озвученных в Послании.

Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.

Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.

Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.

Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением.

Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.