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Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по производству пестицидов и агрохимической продукции "Астана-Нан Chemicals", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Учредитель компании Иван Сауэр презентовал президенту производственные линии и современное оборудование, на котором изготавливают средства защиты растений, пестициды, калиевую соль и глифосатсодержащие препараты.
Завод соответствует мировым стандартам, построен с учётом всех норм и требований экологической, промышленной и санитарной безопасности. В прошлом году предприятие выпустило семь тысяч тонн химических средств защиты растений на сумму 41 миллиард тенге.
Степногорская компания также имеет аккредитованную международную производственно-исследовательскую лабораторию.
В ходе посещения предприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и реализации инвестиционных проектов. Касым-Жомарта Токаева проинформировали о состоянии дел в химической и обрабатывающей отрасли, металлургии, легкой и пищевой промышленности.
Президент также осмотрел выставку продукции, выпускаемой в Акмолинской области, и обсудил с руководителями крупных предприятий актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития экономики региона.
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