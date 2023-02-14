Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода по производству пестицидов и агрохимической продукции "Астана-Нан Chemicals", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Учредитель компании Иван Сауэр презентовал президенту производственные линии и современное оборудование, на котором изготавливают средства защиты растений, пестициды, калиевую соль и глифосатсодержащие препараты.

Завод соответствует мировым стандартам, построен с учётом всех норм и требований экологической, промышленной и санитарной безопасности. В прошлом году предприятие выпустило семь тысяч тонн химических средств защиты растений на сумму 41 миллиард тенге.

Степногорская компания также имеет аккредитованную международную производственно-исследовательскую лабораторию.

В ходе посещения предприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и реализации инвестиционных проектов. Касым-Жомарта Токаева проинформировали о состоянии дел в химической и обрабатывающей отрасли, металлургии, легкой и пищевой промышленности.

Президент также осмотрел выставку продукции, выпускаемой в Акмолинской области, и обсудил с руководителями крупных предприятий актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития экономики региона.