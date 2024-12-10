Глава государства осмотрел здание Центра оперативного управления департамента полиции Актобе. Объект обеспечивает круглосуточный мониторинг ситуации на местности в режиме реального времени с помощью порядка 15 тысяч видеокамер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В оперативном зале центра работают 32 инспектора и три оператора горячей линии "102".

Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов доложил Касым-Жомарту Токаеву об использовании цифровых решений в работе полиции.

В Актюбинской области действуют пять центров оперативного управления, благодаря которым выявлено 1,8 тысячи уголовных правонарушений и 187 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Президент также проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей.

Данные технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.

Глава государства обратил внимание на важность обеспечения верховенства закона и порядка в обществе и подчеркнул необходимость продолжения работы в данном направлении.