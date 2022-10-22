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t.me/Борт №1 Сегодня, 20:33
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Фото: t.me/Борт №1

Президент посетил торжественный концерт, посвящённый Дню Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвящённый Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Праздничное мероприятие состоялось в театре оперы и балета "Астана Опера". 

В программу концерта вошли выступления известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.

 

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#концерт #Касым-Жомарт Токаев #День Республики
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:33
119
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