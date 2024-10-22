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Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики

Сегодня, 19:43
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akorda.kz Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Қастерлі Отан – Қазақстан", посвящённый Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На сцене Театра оперы и балета "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.

 

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