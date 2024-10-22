Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
68Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт "Қастерлі Отан – Қазақстан", посвящённый Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На сцене Театра оперы и балета "Астана Опера" выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.
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