Президент Касым-Жомарт Токаев посетил современный торгово-логистический центр в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.

На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций.

Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение.

Глава государства встретился также с предпринимателями города.

Также президент побывал на выставке сельскохозяйственной продукции.

В городе успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов.