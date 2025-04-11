Президент посетил торгово-логистический центр и встретился с предпринимателями
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Президент Касым-Жомарт Токаев посетил современный торгово-логистический центр в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.
На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций.
Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение.
Глава государства встретился также с предпринимателями города.
Также президент побывал на выставке сельскохозяйственной продукции.
В городе успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов.
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