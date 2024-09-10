Президент посетил Smart-центр для детей IQostanay

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Smart-центра для детей IQostanay в Костанае. Дополнительное образование здесь получают около двух тысяч учащихся, функционируют 24 кружка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Во дворце действуют оснащённые современными технологическими средствами кабинеты киберспорта, инженерии, авиамоделирования, а также химическая и физическая лаборатории, лаборатория возобновляемых источников энергии, а также актовый, учебный и хореографические залы.

Дети, посещающие кружки робототехники, инженерии и авиамоделирования, представили Главе государства свои проекты, а затем продемонстрировали эксперименты в виртуальной лаборатории.

"Думаю, в будущем у вас будут хорошие возможности применить свои знания, умения и квалификации, потому что всё это востребовано в современной жизни, экономике и других сферах. Мы должны быть технологической нацией и идти в ногу со временем. Нам нужны такие люди, как вы, которые будут двигать наши отечественные технологии", – сказал президент, обращаясь к воспитанникам Smart-центра.

Учащиеся поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за принятое решение увеличить количество образовательных грантов по техническим специальностям.