Президент посетил село Шахтёр в Карагандинской области

Рабочая поездка Главы государства в Карагандинскую область продолжилась посещением ряда социальных объектов села Шахтёр Нуринского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором функционируют секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и қазақ күресі, а также тренажерный зал. Спортивный комплекс также посещают дети из соседних сёл Мұзбел, Егінді и Байтуған.

Президент осмотрел плавательный бассейн и недавно отремонтированный местный Дом культуры. Он отметил вклад директора ТОО "Шахтерское" Георгия Прокопа в реализацию проектов на селе в рамках социальной ответственности бизнеса и приверженности развитию спорта, культуры и искусства в районе.

Глава государства побеседовал с коллективом Народного духового оркестра села Шахтёр и пожелал ему творческих успехов. Он подчеркнул важность реализации спортивных и культурных проектов в регионах.

После глава государства побеседовал с тружениками села Шахтёр.

Директор ТОО "Шахтёрское" Георгий Прокоп сообщил, что на предприятии в сфере сельского хозяйства работают 245 местных жителей, которые в основном занимаются посевом зерновых и масличных культур, а также картофеля. По его словам, технический парк агрообъединения представлен современными гусеничными и колесными тракторами и зерноуборочными комбайнами – John Deere, Buhler, CLASS, Lovol, Valtra, РСМ, Acros. На сегодня отмечается полная подготовка к уборке зерновых культур.

Местные жители рассказали главе государства о созданных благоприятных условиях для работы и проживания в селе.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство продолжит уделять особое внимание развитию села и оказывать поддержку фермерам.