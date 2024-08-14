Президент посетил село Шахтёр в Карагандинской области
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Рабочая поездка Главы государства в Карагандинскую область продолжилась посещением ряда социальных объектов села Шахтёр Нуринского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором функционируют секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и қазақ күресі, а также тренажерный зал. Спортивный комплекс также посещают дети из соседних сёл Мұзбел, Егінді и Байтуған.
Президент осмотрел плавательный бассейн и недавно отремонтированный местный Дом культуры. Он отметил вклад директора ТОО "Шахтерское" Георгия Прокопа в реализацию проектов на селе в рамках социальной ответственности бизнеса и приверженности развитию спорта, культуры и искусства в районе.
Глава государства побеседовал с коллективом Народного духового оркестра села Шахтёр и пожелал ему творческих успехов. Он подчеркнул важность реализации спортивных и культурных проектов в регионах.
После глава государства побеседовал с тружениками села Шахтёр.
Директор ТОО "Шахтёрское" Георгий Прокоп сообщил, что на предприятии в сфере сельского хозяйства работают 245 местных жителей, которые в основном занимаются посевом зерновых и масличных культур, а также картофеля. По его словам, технический парк агрообъединения представлен современными гусеничными и колесными тракторами и зерноуборочными комбайнами – John Deere, Buhler, CLASS, Lovol, Valtra, РСМ, Acros. На сегодня отмечается полная подготовка к уборке зерновых культур.
Местные жители рассказали главе государства о созданных благоприятных условиях для работы и проживания в селе.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство продолжит уделять особое внимание развитию села и оказывать поддержку фермерам.
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