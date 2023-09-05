Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ходом строительства центра олимпийской подготовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, завершено возведение атлетического манежа, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, зала для художественной и спортивной гимнастики, административного здания и гостиницы. Заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.

Президент осмотрел инфраструктуру одного из крупнейших спортивных комплексов в СНГ, рассчитанного на 2 300 спортсменов и соответствующего международным стандартам.

Главе государства рассказали об уникальности базы: здесь расположены девять крытых спортивных сооружений, предназначенных для проведения учебно-тренировочных занятий, лечебно-оздоровительных мероприятий, международных и республиканских соревнований. Кроме того, планируется осуществлять подготовку олимпийского резерва и национальных сборных команд по 23 видам спорта, среди которых лёгкая и тяжёлая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, бокс, все виды борьбы, боевые искусства, водные виды спорта, пулевая стрельба и стрельба из лука.

Главе государства показали атлетический манеж, а также гостиницу для спортсменов.

Затем на центральной площади базы у чаши олимпийского огня Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами.

Президент страны отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

"Сейчас основные усилия нужно направить на подготовку к Олимпийским играм, другим турнирам европейского, мирового масштаба, Азиатским играм. Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого мы строим такие серьёзные спортивные сооружения. Надо продолжать наращивать спортивный потенциал городка", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства пожелал молодым спортсменам новых успехов.