Касым-Жомарт Токаев посетил в Актобе областной перинатальный центр. Президента проинформировали о том, что в медучреждении ежегодно рождается 8 200 детей, получают лечение более 13 тысяч пациентов. В рамках проекта "Аңсаған сәби" проводится 130 процедур ЭКО, 200 детей проходят реабилитацию в центре раннего вмешательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как рассказали Главе государства, в центре проведено 50 кардиохирургических и офтальмологических операций для детей с врождёнными заболеваниями. До открытия центра младенцев с таким диагнозом направляли на лечение в Астану.

Президенту также презентовали проект "Клиника одного дня", который реализуется с начала года. На сегодня в рамках проекта, направленного на выявление генетических заболеваний на ранних стадиях, в центре прошли медосмотр шесть тысяч женщин.

Глава государства побеседовал с медиками и пожелал им успехов в работе.