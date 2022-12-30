Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства

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Президент ознакомился с работой Смарт класса, функционирующего при Национальном научном центре материнства и детства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Созданный в центре "Умный класс" позволяет детям, одновременно проходить лечение и обучаться школьной программе.

Затем глава государства побеседовал с детьми и их родителями, приехавшими получать лечение со всех регионов страны.

Главу государства проинформировали, что в детских отделениях на лечении находится 351 ребенок. В 2022 году лечение здесь получили порядка 18 тысяч детей.

Касым-Жомарт Токаев поинтересовался состоянием маленькой Василисы из Темиртау и пожелал ей скорейшего выздоровления. У девочки была врождённая атрезия пищевода, с которой успешно справились столичные врачи.

В завершение президент, пожелав скорейшего выздоровления маленьким пациентам, поздравил их с Новым годом и вручил всем подарки.