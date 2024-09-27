Президент посетил молочно-товарную ферму "Борте Милка"
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
41Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил молочно-товарную ферму ТОО "Борте Милка" в селе Бадам Ордабасинского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Созданное в 2016 году предприятие, опираясь на опыт Северо-Казахстанской области, закупило 403 коровы. В результате дополнительно созданы 15 новых рабочих мест.
Проект получил льготный кредит от государства в размере 2,4 миллиарда тенге с годовой ставкой 2,5%. Строительные работы полностью завершены. Ферма оборудована шведским технологическим комплексом DeLaval.
Предприятие перерабатывает 25 тонн молока в сутки и производит свыше 20 видов продукции. Товар поставляется в основном в Туркестанскую, Кызылординскую, Жамбылскую области, а также в города Шымкент и Алматы.
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