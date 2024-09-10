Президент посетил локализационный центр "АгромашХолдинг KZ"

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область продолжилась посещением Локализационного центра АО "АгромашХолдинг KZ", передаёт BaigeNews.kz.

Президента ознакомили с деятельностью предприятия, которое было создано с целью производства колесной самоходной сельскохозяйственной техники и комплектующих для машиностроительной отрасли в целом. Сегодня 700 человек производят 250 тыс. узлов и компонентов в год. С начала года завод выпустил около 1 тыс. тракторов и 300 комбайнов.

Как рассказали gрезиденту, Локализационный центр получил заказ на изготовление ряда компонентов для тракторов и комбайнов CLAAS. Более того, на днях будет подписан контракт с мировым производителем навесной и прицепной техники AMAZONE, и уже в этом году на территории завода начнется сборка посевных комплексов и опрыскивателей.

Главе государства также доложено, что центр начал работу с компанией KIA по производству оснастки для комплектующих нового завода, который будет запущен в 2025 году.

Далее Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями трудового коллектива. Заводчане отметили, что Послание Президента народу Казахстана они слушали с особой гордостью, ведь теперь престиж рабочих профессий должен вырасти в кратном размере.

В беседе с рабочими центра Глава государства подчеркнул необходимость повышения локализации производства, подготовки квалифицированных кадров и обновления сельскохозяйственной техники.

"Износ техники по всей стране очень большой. Некоторые специалисты считают, что доходит до 80%. Настало время обновлять весь парк за счет техники, произведенной на территории Казахстана, на высоком уровне локализации. Мы рады тому, что сейчас на производство приходят молодые люди, обучающиеся в колледжах этим профессиям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Заводчане от имени всех машиностроителей поблагодарили президента за поддержку рабочих специальностей.