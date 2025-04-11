Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил индустриальную зону "Тассай", на территории которой действуют 33 предприятия с общим объёмом инвестиций 44,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Здесь реализуются 9 инвестиционных проектов с созданием порядка 800 рабочих мест.

Глава государства осмотрел выставку продукции лёгкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли.

Президент также проинформирован о строительстве парогазовой электростанции Aksa Enerji Üretim A.Ş. с объёмом инвестиций 350 миллиардов тенге.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производственной линией завода Asia Trafo, выпускающего автотрансформаторы, силовые масляные трансформаторы и реакторы, поставляемые на рынки СНГ.

Ранее он встретился в общественностью города и ознакомился и планом развития мегаполиса.