Президент посетил индустриальную зону "Тассай" в Шымкенте
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил индустриальную зону "Тассай", на территории которой действуют 33 предприятия с общим объёмом инвестиций 44,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Здесь реализуются 9 инвестиционных проектов с созданием порядка 800 рабочих мест.
Глава государства осмотрел выставку продукции лёгкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли.
Президент также проинформирован о строительстве парогазовой электростанции Aksa Enerji Üretim A.Ş. с объёмом инвестиций 350 миллиардов тенге.
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производственной линией завода Asia Trafo, выпускающего автотрансформаторы, силовые масляные трансформаторы и реакторы, поставляемые на рынки СНГ.
Ранее он встретился в общественностью города и ознакомился и планом развития мегаполиса.
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