Президент посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
125Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев посетил матчи финалов в индивидуальном и командном зачетах первенства Азии по настольному теннису, проходящего в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В турнире приняли участие 210 спортсменов из 26 стран, в том числе победители Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Фото: Акорда
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