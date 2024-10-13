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Президент посетил финальные матчи Чемпионата Азии по настольному теннису

Сегодня, 18:37
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Акорда Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил матчи финалов в индивидуальном и командном зачетах первенства Азии по настольному теннису, проходящего в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В турнире приняли участие 210 спортсменов из 26 стран, в том числе победители Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Фото: Акорда

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