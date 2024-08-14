Президент посетил диспетчерско-аналитический центр Qarmet
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Генеральный директор Qarmet Вадим Басин доложил Касым-Жомарту Токаеву о развитии угольного подразделения компании, передаёт BaigeNews. В частности, если в прошлом году добыча угля производилась только на 3-х шахтах, то по поручению президента в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех 8 шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.
Президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.
Глава государства по видеосвязи побеседовал с горняками шахты "Саранская", которые находились под землей на глубине 620 метров. Компания оснащает работников новой разработкой alarmphone – сверхзащищенным гаджетом с функциями смартфона для оперативного контакта с персоналом.
В завершение Президент поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.
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