Президент посетил диспетчерско-аналитический центр Qarmet

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин доложил Касым-Жомарту Токаеву о развитии угольного подразделения компании, передаёт BaigeNews. В частности, если в прошлом году добыча угля производилась только на 3-х шахтах, то по поручению президента в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех 8 шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.



Президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.



Глава государства по видеосвязи побеседовал с горняками шахты "Саранская", которые находились под землей на глубине 620 метров. Компания оснащает работников новой разработкой alarmphone – сверхзащищенным гаджетом с функциями смартфона для оперативного контакта с персоналом.



В завершение Президент поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.