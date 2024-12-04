Президент поручил утвердить Нацпроект по модернизации энергетической инфраструктуры

Глава государства принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. В рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тысяч МВт электрической генерации. Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге. Финансовые средства будут привлекаться на заемной основе с рынка и частично из республиканского бюджета.

Комплексная модернизация позволит значительно снизить износ энергетических объектов и коммунального сектора, повысив надежность систем жизнеобеспечения населения.

Вице-премьер проинформировал о новых подходах к осуществлению региональной политики, направленных на ликвидацию существующих разрывов между областями по обеспечению социальной, производственной и коммунальной инфраструктурой.

Во исполнение поручения Главы государства будет создан Проектный офис региональной политики при Правительстве в целях системной координации хода исполнения государственных программ.

Бозумбаев также рассказал о перспективах реализации инвестиционного проекта по развитию авиационного хаба в Мангистауской области в качестве новой точки роста экономики данного региона и важного звена международной транспортно-логистической цепочки.

Президент поручил Канату Бозумбаеву тщательно проработать и утвердить до конца года Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Также поставлена задача начать активную работу по реализации Концепции региональной политики.