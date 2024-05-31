Президент поручил ускорить повсеместное внедрение технологий AI

По прогнозам экспертов, уже к 2030 году вклад технологий искусственного интеллекта в глобальную экономику достигнет 16 триллионов долларов. Чтобы поймать свою волну в этом процессе, нам надо как можно скорее создать экосистему ИИ. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Нарастающая конкуренция между глобальными полюсами и государствами мира свидетельствует о наступлении новой эпохи. Если раньше благосостояние страны коррелировало с размером территории и численностью населения, то сейчас на первый план вышли технологии и качество человеческого капитала. К примеру, в начале XIX века на Китай приходилось около трети населения планеты, такой же была и доля этой страны в мировой экономике. Однако к началу XXI века ситуация кардинальным образом изменилась: на долю США приходилось 20% мирового ВВП и всего 5% населения", - сказал президент.

Сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации. Чтобы не остаться на обочине прогресса, нам надо ускорить темпы всесторонней модернизации страны. Мы должны исходить из опережающей, а не догоняющей модели развития. Иначе это будет вечная "гонка за тенью".

"Важно в полной мере использовать все имеющиеся у нас ресурсы и конкурентные преимущества. В условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов. Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах.



Для успеха важен выбор приоритетных направлений, на которых следует сфокусировать усилия научного сообщества, государства и бизнеса. При этом наши ученые не должны ограничиваться сугубо теоретическими изысканиями в тиши кабинетов, надо выходить "в поле" и заниматься прикладными исследованиями", - считает глава государства.

Нам нужны инновационные проекты и прорывные решения в критически важных для нашей экономики отраслях.

"В первую очередь, следует уделить внимание дальнейшей цифровизации всех процессов и сфер жизни. Здесь ключевое значение имеет синергия усилий молодых ученых, инженеров и предпринимателей.



Экономика знаний в корне поменяла все прежние представления о высокотехнологичном бизнесе. Сейчас главным преимуществом является не огромный капитал или большой штат сотрудников, а способность генерировать уникальные идеи и быстро реализовывать их на практике. Лучше всего это получается у молодых, решительных и не боящихся перемен людей, в том числе ученых. У истоков многих технологических гигантов современного мира – Google, Microsoft, Apple – стояли вчерашние студенты. Убежден, что и в нашей стране появятся талантливые команды, которые создадут лидирующие на глобальных рынках IT-компании", - отметил Токаев.

По его словам, нам важно не упустить свой шанс и усилить позиции в мировой технологической гонке.