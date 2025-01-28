Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства обозначил ключевые задачи по развитию агропромышленного комплекса, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что по итогам прошлого года сельское хозяйство стало лидирующей отраслью экономики по темпам роста. Это стало возможным благодаря значительному увеличению льготного кредитования весенних посевных работ. В этом году на их проведение нужно направить не менее 700 миллиардов тенге.

Президент подчеркнул, что доступное кредитование необходимо распространить также на животноводов и переработчиков сельскохозяйственной продукции. Он напомнил о ранее поставленной задаче перехода от непродуктивного субсидирования к более эффективной модели льготного кредитования.

"В прошлом году наши аграрии собрали хороший урожай, но цены на зерно сильно снизились. Чтобы поддержать фермеров и стабилизировать внутренний рынок, были задействованы инструменты Продкорпорации. Но это временное решение. Предстоит продолжить переход к выращиванию более рентабельных культур. Нужно также расширять мощности по хранению и глубокой переработке сырья, заниматься поддержкой сбыта на зарубежных рынках", - отметил Токаев.

Особое внимание было уделено вопросам ветеринарии. Президент поручил держать на контроле ситуацию с инфекционными заболеваниями животных, в том числе проводить своевременную вакцинацию скота. От этого зависит экспортный потенциал нашего животноводства, подчеркнул президент.