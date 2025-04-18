Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и фонду "Самрук-Казына" принять конкретные меры по устранению дефицита питьевой воды в Мангистауской области. Об этом он заявил во время визита в регион, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, обеспечение населения водой становится одной из главных проблем области — особенно с учётом роста численности населения.

"Из-за нехватки мощностей МАЭК по опреснению воды особенно остро ощущается дефицит в летнее время. В трех городах и 59 сёлах вода подаётся по графику. Суточный дефицит — 23 тысячи кубометров", — отметил Президент.

В настоящее время ведётся строительство шести опреснительных установок. Один из ключевых проектов — станция в Кендерли, которая должна быть завершена в мае. По расчётам, она обеспечит водой Жанаозен и несколько сельских округов, а также создаст рабочие места.

Также глава государства напомнил о реконструкции водовода Астрахань – Мангышлак, которая в 2023 году позволила увеличить его пропускную способность с 110 до 170 тысяч кубометров в сутки. Однако этих объёмов недостаточно для полного обеспечения региона.

Особое внимание Токаев уделил высокой степени износа водопроводных и канализационных сетей. В Актау износ водопроводов составляет 77%, канализации — 76%. В Жанаозене — 59% и 72% соответственно. Это приводит к большим потерям воды и удорожанию ее очистки.

В качестве альтернативного источника Президент предложил рассмотреть подземные воды месторождения Кокжиде в Актюбинской области. Проект предусматривает строительство 1400-километрового водовода, который обеспечит водой до 1,2 миллиона человек.

Кроме того, Токаев поддержал инициативу фермеров по бурению скважин в отдалённых районах. На это потребуется около 100 миллионов тенге, что позволит обеспечить водой не менее 50 хозяйств.

Президент поручил заместителю Премьер-министра Канату Бозумбаеву и акиму региона детально проработать все предложенные меры.