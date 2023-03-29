Президент поручил создать новую налоговую систему

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил новому правительству и депутатам сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему, передает BaigeNews.kz.

"В целом перед всеми депутатами стоит одна задача – каждый день быть на "передовой", принимать решения и нести за них ответственность перед народом. Необходимо выстроить действенные механизмы "обратной связи" с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны. Нашими главными приоритетами остаются повышение качества жизни граждан, формирование нового качества нации и укрепление нашей многовековой государственности. Исходя из этого, хочу сегодня представить вам свое видение дальнейшей работы парламента", - отметил он в своём выступлении.

Глава государства подчеркнул, что нужно стимулировать деловую активность. Для этого следует сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему.

"Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными. Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется, наконец, полностью оцифровать. Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет. Исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета", - добавил Токаев.

По его словам, высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше.Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире.