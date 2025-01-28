Президент поручил решить вопрос с пробками в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил акиму Астаны Женису Касымбеку решить вопрос с пробками в городе, передает BaigeNews.kz.
"В целом, аким города работает слаженно, имеет соответствующий опыт. Вместе с тем, для столицы актуальны вопросы транспортных пробок. Поэтому в данном направлении необходимо принять срочные меры и решения", - сказал Токаев.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
Также Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства прокомментировал работу Национального банка. Он отметил, что прежние установки в работе сейчас уже не работают.
Самое читаемое
- Самый большой природный каток открыли в ВКО
- Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана
- Тело женщины с предсмертной запиской нашли в парке Петропавловска
- Лукашенко сказал, будет ли ещё участвовать в выборах президента Беларуси
- География Трампа: Мексиканский залив официально переименован в Американский