Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил акиму Астаны Женису Касымбеку решить вопрос с пробками в городе, передает BaigeNews.kz.

"В целом, аким города работает слаженно, имеет соответствующий опыт. Вместе с тем, для столицы актуальны вопросы транспортных пробок. Поэтому в данном направлении необходимо принять срочные меры и решения", - сказал Токаев.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.

Также Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства прокомментировал работу Национального банка. Он отметил, что прежние установки в работе сейчас уже не работают.