Президент поручил принять меры по предотвращению суицидальных настроений среди детей

Глава государства принял Уполномоченного по правам ребёнка Динару Закиеву. Президенту доложено о проделанной за год работе по защите прав и обеспечению безопасности детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с принятием законодательных изменений по защите прав женщин и детей усилены меры по профилактике семейно-бытового насилия, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей. В закон вошёл блок норм, инициированных Уполномоченным по правам ребёнка совместно с гражданским сектором.

По словам Динары Закиевой, ведётся активная работа по практической реализации данных законодательных норм. В частности, функционирует Единый контакт-центр "111", в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года будут введены уроки безопасности. Начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей. Прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства.

Кроме того, в партнёрстве c ФНБ "Самрук Қазына", фондами "Қазақстан халқына" и "Қамқорлық" открыты 6 аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.

Заслушав отчет, президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа "Закон и порядок" среди школьников.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана Единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.

В ходе встречи обсуждены вопросы выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для детей в сельской местности.

В завершение глава государства отметил необходимость принять комплексные меры по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков. Наряду с этим президент поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.