Президент поручил превратить Астану в город-сад

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Озеленение Астаны стало отдельной темой для критики на совещании по развитию столицы под председательстом Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda.

"К сожалению, сегодня мы не можем назвать Астану "зеленым" городом. У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет "на свой цвет и вкус". О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений?" - сказал президент.

Он отметил, что не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода.

"При озеленении города используется только 10 процентов многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь. Поручаю акимату в течение трёх лет довести посадку многолетних растений до 50 процентов. Ставлю задачу – столица в течение пяти лет должна стать городом-садом", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, как сказал президент, в столице не решается вопрос ликвидации стихийных свалок, их насчитывается 50.