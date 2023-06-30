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Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их
Касым-Жомарт Токаев провёл коллегию министерства внутренних дел, где поднял вопрос об имидже правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Для этого нужно пресекать действия правонарушителей, заявил президент.
"Сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам, в то время как с нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона. В ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить. Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения", - сказал он.
Глава государства отметил, что при этом и со стороны граждан должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов. По словам Токаева, в глазах общества полиция должна восприниматься как надежная защита, опора, сила, предотвращающая преступления и обеспечивающая четкое исполнение закона.
"Однако приходится с сожалением констатировать, что сегодня имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют этому идеалу. Такие действия, как неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, угрозы или применение силы в их отношении, должны решительно пресекаться. Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными. Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости", - сказал глава государства.
Токаев отметил, что казахстанцы должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя, а полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами.
"Безусловно, в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге. Именно такие сотрудники служат примером для других, особенно для молодежи. Лучшим сотрудникам следует оказывать поддержку. Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации. Как известно, государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел", - сообщил президент.
Он напомнил, что за последние три года принят ряд конкретных мер. Неоднократно повышалась заработная плата. Увеличилось количество работников, получающих жилищные компенсации, сейчас их число превысило 38 тысяч. Оказывается поддержка Национальной гвардии. Ежегодно выделяются значительные средства на укрепление материально-технической базы, внедряются инновационные технологии.
"В целом, поддержка деятельности органов внутренних дел будет продолжена. Все это необходимо для обеспечения безопасности граждан и укрепления общественного порядка. Железная дисциплина – залог стабильности и спокойствия в обществе. Я проинформирован о том, что руководство министерства выезжает в регионы для встреч с населением. Действительно, граждан волнуют различные проблемы, и мы должны хорошо знать о них, обсуждать и сообща решать. Сегодня мы обсудим актуальные вопросы, касающиеся работы органов внутренних дел", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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