Президент поручил правительству пересмотреть Реестр государственного имущества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия системных мер для комплексной либерализации экономики, передает BaigeNews.kz.

Президент Казахстана отметил, что это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы.

К примеру, по словам президента, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов. Правительство извлекло уроки, ситуация постепенно выправляется.

"Немало перекосов и на рынке сотовой связи. Нужно продолжать работать над повышением качества услуг, последовательно снижать государственное участие, устранять избыточное регулирование и ограничения. Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал ключевое направление в рамках либерализации экономики. Им станет проведение эффективной приватизации.

"Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации. В свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски. Поручаю правительству пересмотреть Реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации", - заключил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важно по-новому посмотреть на вывод национальных компаний на IPO.

"Здесь главным должно быть повышение эффективности государственных активов. Эту задачу можно решить за счет внедрения современных методов корпоративного управления, что обеспечит прозрачность деятельности компаний. Правительство должно определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO", - сказал он.

Также президент отметил, что серьезные реформы предстоит провести в квазигосударственном секторе.