Президент поручил правительству обеспечить полную прозрачность предоставления субсидий

Выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства президент Казахстана заявил, что по его поручению в стране ведут работу по искоренению намеренного искажения статистики в сельском хозяйстве, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня – День национальной валюты, которая является символом нашего суверенитета. Стабильность тенге – одно из ключевых условий устойчивости казахстанской экономики. Финансовая политика государства должна быть нацелена, в первую очередь, на содействие развитию реального сектора. Учитывая масштабы государственной поддержки, важно наладить в этой сфере эффективный учет и контроль.

По моему поручению проводится работа по искоренению практики приписок, фальсификаций и намеренного искажения статистики в сельском хозяйстве. Это даст нам реальную картину положения дел в отрасли, позволит избежать решений, ведущих к серьезным экономическим потерям.

Правительству следует обеспечить полную прозрачность предоставления субсидий, а также последовательно укреплять рыночные подходы в отрасли. Важно перейти к стратегически выверенному и по-настоящему умному государственному регулированию в этой сфере", - сказал Касым-Жомарт Токаев.