Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая, передает BaigeNews.kz.

Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона

Президент также отметил, что в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс. Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане.

Также, по его словам, откроются автомобильные заводы в Алматы и Костанайской области. Закончится строительство железнодорожного участка "Достык – Мойынты" и обводной линии станции Алматы, начнется новый проект "Кызылжар – Мойынты".