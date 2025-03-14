Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай
Трасса позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны.
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Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая, передает BaigeNews.kz.
Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона
Президент также отметил, что в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс. Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане.
Также, по его словам, откроются автомобильные заводы в Алматы и Костанайской области. Закончится строительство железнодорожного участка "Достык – Мойынты" и обводной линии станции Алматы, начнется новый проект "Кызылжар – Мойынты".
"Будет достроен контейнерный хаб на побережье Каспийского моря в Актау. Заработает международный аэропорт на территории СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", появятся аэропорты в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли. Будет проложена волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря, что позволит создать цифровой коридор между Европой и Азией. Большое значение имеет развитие автодорожной сети страны", - заключил Президент.