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Аkorda.kz Сегодня, 17:38
34
Фото: Аkorda.kz

Президент поручил обеспечить бесперебойную работу энергетической системы в Казахстане

Президент поручил обеспечить бесперебойную работу энергетической системы в Казахстане

Под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы государства.

На совещании рассмотрели состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание уделили перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.  

Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны.

 

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#энергетика
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:38
34
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