Президент поручил аграриям шире внедрять передовые технологии
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Наряду с этим важно развивать производство органических удобрений.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что актуальной проблемой отечественного агросектора является недостаточное использование минеральных удобрений, передаёт BaigeNews.kz.
"В нынешнем году на поля было внесено вдвое больше удобрений, чем прежде. Достигнут показатель в 41% от научно обоснованной потребности. В целом наметились позитивные тенденции. Однако мы должны стремиться к уровню передовых аграрных держав по соблюдению агротехнологий. Важно снизить импортозависимость – отечественное производство удобрений обеспечивает лишь половину спроса сельского хозяйства", - сказал Токаев.
Президент отметил, что на сегодняшний день в Казахстане реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 4 млрд долларов, призванных обеспечить производство 7 млн тонн минеральных удобрений. Это позволит обеспечить внутренний рынок и выйти на экспорт.
"Наряду с этим важно развивать производство органических удобрений. Так, международный опыт свидетельствует о том, что овечью шерсть можно эффективно использовать в качестве удобрения для орошаемых земель", - подчеркнул Глава государства.
Токаев сегодня также заявил, что льготные кредиты на весенне-полевые работы фермеры получат уже в декабре.
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