Президент помиловал обвинённого в госизмене китаеведа Константина Сыроежкина

Известного учёного-китаеведа Константина Сыроежкина, признанного судом виновным в госизмене, помиловал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"По предложению Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного учёного-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина. В связи с этим с него снята судимость, и он восстановлен в своих правах", - сообщил в Telegram политолог Андрей Чеботарёв.

Напомним, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осуждён к 10 годам лишения свободы.

Сыроежкин работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана с января 2006 года. Он является автором множества книг и более тысячи статей на русском, английском и китайском языках.