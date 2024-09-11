Президент помиловал обвинённого в госизмене китаеведа Константина Сыроежкина
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Известного учёного-китаеведа Константина Сыроежкина, признанного судом виновным в госизмене, помиловал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
"По предложению Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного учёного-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина. В связи с этим с него снята судимость, и он восстановлен в своих правах", - сообщил в Telegram политолог Андрей Чеботарёв.
Напомним, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осуждён к 10 годам лишения свободы.
Сыроежкин работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана с января 2006 года. Он является автором множества книг и более тысячи статей на русском, английском и китайском языках.
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