Президент: политическая система кардинально изменилась

Казахстан вступил в новый этап развития. Об этом заявил глава государства на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"За последние 5 лет мы провели масштабные политические реформы. Политическая система Казахстана претерпела кардинальные изменения. Значительно возросло влияние Парламента, усилилась ответственность Правительства. Более прочной стала система сдержек и противовесов между ветвями власти. Укрепилась роль политических партий в обществе. Разработаны конкретные механизмы, позволяющие нашим гражданам открыто высказывать свое мнение и проявлять социальную активность. Усовершенствован избирательный процесс. Введены прямые выборы акимов сел и районов. Претерпела значительные изменения политическая и общественная культура", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одним из самых важных начинаний стало введение однократного семилетнего срока президентства. Это решение имеет особое политическое значение.

"Оно стало ключевым шагом в деле формирования новых стандартов государственного управления. Реформы, преобразования будут продолжены. Самое главное – все преобразования осуществляются по воле народа. Поэтому мы никогда не повернем вспять и будем идти только вперед. Мы сформировали новый экономический курс. Одним словом, мы последовательно идем к тому, чтобы стать передовой страной", - отметил президент.

Он указал на большой вклад журналистов во всестороннее разъяснение важных инициатив.

"С полным правом можно сказать, что все реформы мы проводим вместе с вами. Но одно дело – запустить преобразования, а другое – укоренить их. Для этого должно всецело обновиться общественное сознание. Как вы знаете, на заседании Национального курултая в Атырау я говорил о базовых ценностях, имеющих особое значение для формирования нового качества нации. Откровенно говоря, закрепление этих ценностей в общественном сознании напрямую зависит от журналистов. Без помощи представителей СМИ невозможно донести их до общественности. Поэтому я надеюсь, что журналистское сообщество ответственно отнесется к этому важному направлению своей деятельности. Каждое слово, сказанное во имя обновления общества, способно приблизить нас к достижению наших целей.

На заседании Курултая я назвал пять социальных зол, угрожающих будущему нашего общества. Хочу напомнить, что защита населения от наркомании и лудомании, домашнего насилия, вандализма и расточительства – это наша общая задача. Государство принимает конкретные меры в этом направлении", - сказал глава государства.