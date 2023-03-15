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akorda.kz Сегодня, 17:15
133
Сегодня, 17:15
133
Фото: akorda.kz

Президент подписал законы о ЖКХ, штрафах и защите растений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 15 марта, подписал ряд законов, касающихся вопросов ЖКХ, административных правонарушений и сотрудничества Казахстана и Азербайджана в области карантина и защиты растений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Главой государства подписаны законы:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях";
  • "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".

Тексты Законов публикуются в печати.

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#закон #президент #ЖКХ #штраф #экология
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:15
133
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