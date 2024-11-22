Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.

Первый блок поправок направлен на реализацию поручения Главы государства по созданию на основе Отбасы банка полноценного института развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять постановку, учёт и распределение жилья.

Отбасы банк также будет продолжать субсидировать часть арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, предоставлять льготные ипотечные жилищные займы.

Отбасы банк будет распределять жильё с учётом даты постановки на учёт нуждающихся и уровня доходов, что позволит обеспечивать жильём в первую очередь лиц, состоящих в очереди длительное время.

Второй блок поправок предусматривает введение дополнительных гарантий для нуждающихся в жилище.

Третьим блоком поправок дополнены и уточнены положения, регламентирующие механизм владения и пользования жилищем в рамках мер государственной поддержки.

Четвертый блок поправок направлен на совершенствование отдельных положений земельного законодательства, законодательства в сферах строительства, гарантирования депозитов физических лиц.

Текст Закона публикуется в печати.