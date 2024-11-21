Президент подписал закон по вопросам реформирования судебной системы

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.