  • 21 Ноября, 20:48
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Президент подписал закон по вопросам реформирования судебной системы

Сегодня, 19:30
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Qazcontent Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: Qazcontent

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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