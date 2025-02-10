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Президент подписал закон по вопросам культуры, образования и наставничества

Сегодня, 18:35
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baigenews.kz Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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