Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.