Президент подписал закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
59Фото: Qazcontent
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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