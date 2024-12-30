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Президент подписал закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства

Сегодня, 18:06
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Qazcontent Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: Qazcontent

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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