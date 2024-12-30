Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.