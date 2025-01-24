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Президент подписал закон о взаимном признании банковских гарантий

Сегодня, 18:52
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Qazcontent Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
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Фото: Qazcontent

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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