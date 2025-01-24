Президент подписал закон о взаимном признании банковских гарантий
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
148Фото: Qazcontent
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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