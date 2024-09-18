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Президент подписал закон о создании торгово-логистического комплекса на границе с Кыргызстаном

Сегодня, 18:04
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baigenews.kz Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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