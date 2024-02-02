  • 2 Февраля, 19:40
  • BAIGENEWS

Президент подписал закон о сотрудничестве с Францией в сфере борьбы с глобальным потеплением

Сегодня, 19:30
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Qazcontent Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: Qazcontent

Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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