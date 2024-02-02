Президент подписал закон о сотрудничестве с Францией в сфере борьбы с глобальным потеплением

Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.