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Президент подписал закон о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута

Сегодня, 20:52
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.   

Кроме того, подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа" 

Тексты законов публикуются в печати.

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