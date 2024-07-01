Президент подписал закон о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута

Главой государства подписан Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Кроме того, подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа"

Тексты законов публикуются в печати.