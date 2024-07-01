Президент подписал закон о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута
Сегодня, 20:52
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Сегодня, 20:52Сегодня, 20:52
61Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Кроме того, подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа"
Тексты законов публикуются в печати.
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