  • 28 Января, 19:11
  • BAIGENEWS

Президент подписал закон о ратификации Марракешского договора

Сегодня, 18:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
111
Фото: Qazcontent

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Самое читаемое

Наверх