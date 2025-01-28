Президент подписал закон о ратификации Марракешского договора
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
111Фото: Qazcontent
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.