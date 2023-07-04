Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях"

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О профессиональных квалификациях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Кроме того, главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования".

Тексты законов публикуются в печати.