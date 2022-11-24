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Президент подписал закон о принципах госконтроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС Сегодня, 18:57
166
Сегодня, 18:57
166

Президент подписал закон о принципах госконтроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС

Главой государства подписан новый закон. Об этом сообщили на сайте Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

"Подписан Закон "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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#закон #ЕАЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:57
166
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