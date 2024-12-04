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Президент подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

Сегодня, 19:19
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Qazcontent Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: Qazcontent

Главой государства подписан Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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