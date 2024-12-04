Президент подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
115Фото: Qazcontent
Главой государства подписан Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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