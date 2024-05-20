Президент подписал закон, касающийся прав интеллектуальной собственности
Вчера, 19:24
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Вчера, 19:24Вчера, 19:24
398Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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