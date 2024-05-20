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Президент подписал закон, касающийся прав интеллектуальной собственности

Вчера, 19:24
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 19:24
Вчера, 19:24
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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