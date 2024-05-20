Президент подписал закон, касающийся прав интеллектуальной собственности

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.