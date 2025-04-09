Президент подписал Водный кодекс Республики Казахстан
Впервые в законодательство введено понятие "водная безопасность".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главой государства подписан Водный кодекс Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Первый блок новелл Кодекса направлен на внедрение новых механизмов водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство введено понятие "водная безопасность". Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.
Вторым блоком пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов.
Третий блок новелл предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.
Четвёртым блоком новелл ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции помимо функции госконтроля также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.
Пятый блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Текст Водного кодекса публикуется в печати.
Самое читаемое
- В МИРЕ: Китай готовит ответ на пошлины, Япония ищет мир с Россией, Минюст РФ предлагает службу без гражданства
- "Франция могла бы вдохновиться казахстанской моделью" – посол дружбы АНК Молгожата Туар
- Тело подростка нашли у ЖК в Алматы
- Дженнифер Лопес едет в Астану: В правительстве рассказали о ее концерте
- Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области