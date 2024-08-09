Президент подписал указ о награждении строителей

Президент Казахстана подписал указ о награждении строителей государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня строителя за плодотворный труд в сфере отечественного строительства, вклад в инфраструктурное развитие страны группа работников отрасли награждена государственными наградами. Кавалерами ордена "Парасат" стали 4 человека и ордена "Құрмет" 36 работников строительства, 40 работников награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 72 строителя", - сказано в сообщении.