Токаев подписал указ о награждении работников металлургии

В канун Дня металлурга указом Президента нашей страны за плодотворный труд в сфере отечественной металлургии, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли награждена государственными наградами, передаёт BaigeNews.



Кавалерами ордена "Құрмет" стали 22 труженика, 41 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоен 51 человек.



Кроме того, 7 специалистов отмечены почетной грамотой президента страны.